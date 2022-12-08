لبنان | نتائج جلسة انتخاب الرئيس: 39 ورقة بيضاء- 39 ميشال معوض- 4 ملغاة- والباقي اسماء اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2022 - 12:44

لبنان | نتائج جلسة انتخاب الرئيس: 39 ورقة بيضاء- 39 ميشال معوض- 4 ملغاة- والباقي اسماء اخرى

منذ 1 ساعة 8 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة