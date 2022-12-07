فلسطين | اندلاع مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 22:56

فلسطين | اندلاع مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان

منذ 1 ساعة 7 December، 2022
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