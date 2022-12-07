فلسطين | اندلاع مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 22:56
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قائد أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي: جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد وسنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية
السيد عبدالملك الحوثي: أعداء الأمة يعملون في الحرب الناعمة على المستوى الثقافي والفكري لضرب شباب الأمة بالدرجة الأولى
السيد الحوثي: النظام السعودي يرعى النشاط الهدام والتخريبي والفاضح والمسيء والمتنكر لأخلاق الإسلام وقيمه المعروفة
السيد الحوثي: يريدون أن يأخذوا مصالح شعبنا من نفطه وغازه وألا يحصل شعبنا إلا على الفتات ليبقى وضعه المعيشي مأزوماً
ارتقاء المقاوم مجاهد حامد (32عاماً) من بلدة سلواد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه معسكر عوفرا شرق رام الله
حركة حماس تزف الشهيد حامد: على العدو أن يدرك أنه يواجه جيلاً من الثوار الأبطال الذين تربوا على الإقدام والبسالة
الجهاد الإسلامي: ندعو إلى تصعيد المقاومة واستهداف جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه وليعلم العدو بأن شعبنا يملك قراره
السلطات التونسية تتعرف على جثامين 9 فلسطينيين قضوا في حادثة غرق مركب قبالة سواحل تونس قبل شهرين
آية الله السيد علي السيستاني يستقبل وكيل الأمم المتحدة المكلّف بوضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية ميغيل أنخيل موراتينوس
آية الله السيد علي السيستاني يؤكد على أهمية تضافر الجهود في الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية
الرئيس الروسي: العقيدة الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لتبرير الهيمنة الغربية في المجالات السياسية والمالية والأيديولوجية
بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا طويلة ولن نستخدم السلاح النووي إلا إذا تعرضنا لضربة
وزير الخارجية الروسي: مستعدون للحوار حول إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا كان هناك اقتراح جاد مع تلبية مطالبنا القانونية
المفوضية الأوروبية تقترح منع روسيا من الحصول على طائرات مسيرة بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة كجزء من حزمة عقوبات جديدة
فون دير لاين: المفوضية الأوروبية تعتزم إدراج حوالي 200 فرد ومؤسسة ضمن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا
الحكومة البولندية تعلن موافقة واشنطن على بيع وارسو 116 دبابة ابرامز بقيمة 3.75 مليار دولار وتأمل بأن يتم تسريع التسليم
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تر أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي: في المستقبل القريب سنوقع اتفاقية شاملة طويلة الأجل مع موسكو حول العلاقات
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني لـ "سبوتنيك": طهران سوف تخرج من الاتفاق النووي في حال لم يؤمن مصالحها
وحيد جلال زادة: الرياض تقدم التمويل لجماعات المعارضة الإيرانية في الخارج وللجماعات الانفصالية المسلحة عند الحدود
قائد قوات حرس الحدود في سيستان وبلوشستان: استشهاد احد الجنود خلال اشتباكات مسلحة في مدينة زابل شمالي المحافظة
المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث في دمشق مع وزير الخارجية السوري ملف المفقودين والتحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد
غير بيدرسون: الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على سوريا والعقوبات الأميركية والأوروبية يجب أن لا تعرقل ايصال المساعدات
مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا نريد أن نرى عمليات عسكرية في شمال غرب سوريا تهدد جنودنا وأفرادنا ومهمتنا ضد داعش
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس إلى السعودية وعقده إجتماعات مع قادة عرب ستمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين
وزير الطاقة السعودي: نسعى مع الصين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي بالسعودية للمصانع الصينية
السلطات الألمانية تقبض على 25 شخصاً من أعضاء ومناصري جماعة يمينية متطرفة كانوا يعدون لقلب نظام الحكم
مكتب الإدعاء العام يقول إن المؤامرة كانت تهدف إلى تنصيب عضو سابق في عائلة ملكية ألمانية زعيماً للدولة المستقبلية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: قضية التخطيط لانقلاب في ألمانيا تشير إلى مرض وراثي في نموذج الإدارة الألمانية
الجيش اللبناني يعلن توقيف المواطن (ل.ص) الناشط في تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة ومشارك في عملية خطف عبر الحدود
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلق التواصل مع رئاسة مجلس النواب بعد إقرار الأخير قانوناً لانشاء محكمة دستورية في بنغازي
السفير الألباني في لندن يطالب باعتذار عن حملة تمييز ضد المهاجرين الألبان في بريطانيا وصفتهم بأنهم "رجال عصابات"
فلسطين | اندلاع مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان
منذ 1 ساعة
7 December، 2022
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