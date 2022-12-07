وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة دير دبوان شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 22:56

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة دير دبوان شرق رام الله

منذ 2 ساعة 7 December، 2022
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