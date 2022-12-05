الدفاع الروسية : إسقاط طائرتين ومروحيتين أوكرانية وإحراز تقدم ميداني على جبهة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها أسقطت طائرة “سو-25” أوكرانية وأخرى من طراز “ميغ-29″، إضافة إلى مروحيتين من طراز “مي-8″، في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تنفيذ عمليات هجومية ناجحة على محور دونيتسك، حيث تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين خلال يوم.

وتصدت القوات الروسية لمحاولات هجوم أوكرانية على محاور أخرى، وتمكنت من تصفية مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على محور كراسني ليمان (شملت دونيتسك) وبلغت خسائر العدو هناك 60 فردا بين قتيل وجريح.

وفي جنوب دونيتسك قتل نحو 30 جنديا أكرانيا لدى تتنفيذ الجيش الأوكراني محاولة فاشلة للهجوم، فيما قضت القوات الروسية على 65 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك).

وأشار التقرير إلى إصابة 7 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، ونقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في مدينتي كراماتورسك وديبروف بجمهورية دونيتسك، وتدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ S-300 المضاد للطائرات.

وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إلى 339 طائرة، و180 مروحية، و2628 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و6996 دبابة مدرعة أخرى، و910 راجمات صواريخ، و3657 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7477 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية