ميقاتي: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي ولن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 12:34

ميقاتي: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي ولن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى

منذ 32 mins 5 December، 2022
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