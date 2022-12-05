مراسل المنار: جلسة حكومة تصريف الاعمال تنعقد بحضور 17 وزيراً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 12:34

مراسل المنار: جلسة حكومة تصريف الاعمال تنعقد بحضور 17 وزيراً

منذ 1 ساعة 5 December، 2022
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