وزارة الصحة الفلسطينية: هيئة الشؤون المدنية تبلغنا بارتقاء شاب أصيب بإطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في حوارة جنوب نابلس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2022 - 19:24

وزارة الصحة الفلسطينية: هيئة الشؤون المدنية تبلغنا بارتقاء شاب أصيب بإطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في حوارة جنوب نابلس المحتلة

منذ 2 ساعة 2 December، 2022
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