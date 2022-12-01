نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 52 ورقة بيضاء و37 ميشال معوض و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 بشارة أبي يونس و1 لأجل لبنان و4 ملغاة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 13:58

نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 52 ورقة بيضاء و37 ميشال معوض و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 بشارة أبي يونس و1 لأجل لبنان و4 ملغاة

منذ 2 ساعة 1 December، 2022
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