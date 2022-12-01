الرئيس نبيه بري حدد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في يوم الخميس 8-12-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 13:58

الرئيس نبيه بري حدد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في يوم الخميس 8-12-2022

منذ 2 ساعة 1 December، 2022
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