رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عدم حصول اي مرشح على الاغلبية في الدورة الاولى وفقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 13:58

رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عدم حصول اي مرشح على الاغلبية في الدورة الاولى وفقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية

منذ 2 ساعة 1 December، 2022
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