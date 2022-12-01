رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عدم حصول اي مرشح على الاغلبية في الدورة الاولى وفقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 13:58
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الرئيس بري يرفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس المقبل بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
استشهاد القائدين الفلسطينيين محمد السعدي ونعيم زبيدي إثر عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة في مخيم جنين
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نؤكّد أننا سنمضي قدماً في جهادنا وسنحول دماء الشهيدين القائدين إلى نور يضيء الطريق نحو القدس
حركة الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين ستستمر ببركة دماء الشهداء بواجبها في الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات
حركة حماس: استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ولن تخمد جذوة المقاومة في الضفة
كتائب شهداء الأقصى: نؤكّد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمقاومين نحو درب تحرير الأرض والمقدسات
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: جرائم الاحتلال بحق شعبنا ستزيد مقاومتنا قوة وإصراراً على تدفيعه الثمن حتى دحره عن أرضنا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية الأصوات قراراً يطالب كيان العدو بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: لن نسمح باستهداف أمن واستقرار الشعب الإيراني وسنضحي بأنفسنا لأجل الشعب والنظام
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا رابح من اندلاع حرب نووية ويجب التوقف عن مساعي نشوبها
لافروف: الغرب اتبع نهج إبقاء الاتفاقيات والمعاهدات مجرد حبر على ورق والناتو خالف كل التزاماته وتوسع شرقاً
الأمين العام للناتو: سنستمر ونصعد ونضمن حصول أوكرانيا على الأسلحة والذخائر طالما تطلب الأمر ذلك
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: روسيا تدمر البنية التحتية في أوكرانيا وهذه جريمة حرب وسنساعد في محاسبتها عليها
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر في مستهل زيارة إلى واشنطن من خطر أن تذهب أوروبا ضحية التنافس الأميركي - الصيني
السلطات الإسبانية تعثر على 3 طرود مفخخة في قاعدة توريخون الجوية العسكرية في العاصمة مدريد
رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عدم حصول اي مرشح على الاغلبية في الدورة الاولى وفقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية
منذ 2 ساعة
1 December، 2022
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