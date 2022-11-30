لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 21:40
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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الفرنسي بطهران للإحتجاج على التصريحات غير البناءة لوزير الخارجية في البرلمان الفرنسي
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران: واشنطن مستعدة للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار العقوبات والدبلوماسية
وزير النفط الإيراني: حصلنا على جميع المستحقات المتأخرة من صادرات النفط وتلقينا هذا العام نحو 1.6 مليار يورو
وزير الخارجية الروسي: القوى النووية بحاجة إلى تجنب أي اشتباك عسكري لأن التصعيد قد يصبح خارج السيطرة
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يبحث مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأمن النووي وأوكرانيا
وزير الدفاع البيلاروسي يقول إن الغرب يقوم بإعداد تشكيلات عسكرية في أوكرانيا لاستخدامها للسيطرة على السلطة في بيلاروس
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو: التجارة مع بكين ستظل مستمرة لكن علينا إدراك مخاطر التبعية لها وتجنب تكرار خطأ الغاز الروسي
مجلس الشعب السوري يدين ايقاف ميليشيا "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي بوقف تعليم الطلاب في الشمال وفق المنهاج الرسمي
مقتل جندي تركي جديد خلال اشتباكات مع المسلحين الأكراد في شمالي العراق خلال عمليات "المخلب - القفل" الجارية هناك
المتحدث الرسمي باسم داعش "أبو عمر المهاجر" يعلن مقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي" وتنصيب "أبو الحسين الحسيني" مكانه
مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 23 آخرين في تفجير استهدف مدرسة دينية بولاية سمنغان شمالي أفغانستان أثناء صلاة العصر
حركة طالبان الباكستانية تتبنى عملية انتحارية استهدفت شاحنة للشرطة غرب باكستان قتل على أثرها 4 أشخاص وأصيب 27
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً بحق النائب ميير حبيب المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة اختلاس أموال عامة
وزير الداخلية الإسباني ينفي وقوع أي قتيل في "مليلة" المغربية التي تحتلها اسبانيا خلال عبور 23 مهاجرا في حزيران الماضي
لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً
منذ 12 mins
30 November، 2022
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