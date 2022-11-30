لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 21:40

لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً

منذ 12 mins 30 November، 2022
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