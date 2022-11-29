استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت أمر بالخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 09:12

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت أمر بالخليل

منذ 30 mins 29 November، 2022
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