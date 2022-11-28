وزارة الصحة: لا اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2022 - 21:24
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المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: إبقاء النازحين السوريين يعني تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان
وزير المال يصدر قراراً يقضي باعطاء الزيادة المنصوص عليها في موازنة العام 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين
الامام السيد علي الخامنئي: للنهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية الإيرانية ومواصلة الملاحة في المياه الدولية
الخارجية الإيرانية: واشنطن والدول الغربية لها دور في أعمال الشغب في إيران ولدينا معلومات دقيقة بشأن ذلك
الخارجية الإيرانية: لا دور لنا بالهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان والادعاءات الأميركية بهذا الشأن باطلة
السلطات القضائية الإيرانية: اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إيذة قبل أسبوعين
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور طهران غداً تلبية لدعوة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي
آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مباني قيد الإنشاء في بلدتي قلنسوة وكفر الديك بالضفة الغربية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين انقرة والقاهرة في الاشهر المقبلة
الرئيس التركي: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود إلى نصابها مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة
اردوغان: لسنا مضطرين لتحمل رياء القوى الداعمة للتنظيمات الارهابية من خلال تغيير اسماء التنظيمات لتبرير دعمها
الرئيس الجزائري : يجب ان لا يقتصر دعم فلسطين على الخطابات وانما بالخطط العملية من أجل استعادة الحق الفلسطيني
وزير الحرب الصهيوني: اتفاقيات نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش ستؤدي لتصعيد أمني في المنطقة
طالبان باكستان تعلن انهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة وتأمر بشن هجمات في انحاء البلاد
رويترز: البنتاغون يدرس مقترحا لتزويد أوكرانيا بقذائف تحمل قنابل دقيقة يصل مداها لأكثر من 160 كيلومترا
البرلماني الفرنسي نيكولاس إينيان: الرئيس الأوكراني زيلينسكي شخص خطير ويسعى لتأجيج حرب عالمية ثالثة
امين عام حلف الناتو: أمن البحر الاسود مهم لدول الناتو وملتزمون بمواصلة دعم اوكرانيا
المندوبة الاميركية لدى الناتو: تصنيف روسيا دولة راعية للارهاب قد يكون له نتائج عكسية
وزارة الصحة: لا اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
منذ 54 mins
28 November، 2022
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