الرئيس الايراني: الحكومة تسعى لردم الهوة بين الوضع الراهن والوضع المنشود في البلاد

رئيسي،خلال تفقده الثنين وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا؛ رأى أن الجامعات الايرانية “منطلق لتحقيق الازدهارات والانجازات الوطنية الكبرى”.

واضاف أن “الجهود الهادفة الى الارتقاء بالمستوى المعرفي وتأثيره لحل المعضلات والمشاكل الراهنة في ايران، من المسؤوليات التي تقع على عاتق وزارة العلوم”، مصرّحاً أن “ايران تواجه اليوم قضايا ناجمة عن التحديات والمشاكل التي يعاني منها الشعب والمجتمع”؛ مبيناً أن “الجامعات تشكل القاعدة المناسبة لكونها قادرة على توظيف الطاقات العلمية لدى الاساتذة والطلاب بهدف معالجة هذه الامور”.

كما نوه رئيس الجمهورية، بتصنيف ايران في الخامس عشر على مستوى العالم من حيث انتاج العلم كمّاً ونوعاً؛ مشيراً إلى انه “انجاز يبعث على الفخر والاعتزار، ويقتضي تسخير مزيد من الطاقات والجهود لتطوير هذا المستوى”.

وتابع في السياق أن “عضوية ما يزيد عن 80 الف شخص في هيئات التدريس الجامعية داخل البلاد، لهو انجاز ملفت ايضاً، لكن الاهم من ذلك حصة هؤلاء الاكاديميين في معالجة القضايا الراهنة والدفع بعجلة التقدم والازدهار نحو الامام”.