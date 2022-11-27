عدد السجناء في فرنسا يصل إلى رقم قياسي تاريخي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وصول عدد الأشخاص في المؤسسات الإصلاحية، والسجون في فرنسا اقترب من 73 ألف شخص، ليصل الى رقم قياسي تاريخي في الجمهورية.

وبحسب الوكالة، فإن سجون البلاد تخطت طاقتها الاستيعابية من السجناء وصولا إلى نسبة 120%، وقبل عام، كانت النسبة 115.4%، وخلال العام الجاري، زاد عدد السجناء بمقدار ثلاثة آلاف شخص، واضطر 2.2 ألف سجين للنوم على فرشات على الأرض.

وقالت الوكالة، إن ما يقرب من ربع المسجونين تم توجيه الاتهام لهم، ما يعني أنهم ينتظرون الحكم، وبالتالي يفترض أنهم أبرياء.

وفي آب/أغسطس، طالب وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، بفتح تحقيق في تصوير وتنظيم عرض ترفيهي في إحدى سجون البلاد، شارك فيه سجناء وحراس.

المصدر: وكالات