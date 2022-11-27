صحفيون صهاينة في قطر: نشعر أننا مكروهون وغير مرغوبين هنا

مع تزايد حالة الرفض الشعبي العربي للاحتلال الإسرائيلي، مونديال كرة القدم في قطر، كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قائلةً إنَّ “المونديال هو حدث ضخم، لكنّ حجم العداء أوصل مراسلينا لاستنتاج بأنَّه ليس فقط لدى الحكومات أو بين الحكام كراهية “لاسرائيل” بل في الشارع بين الكثير من الناس”.

ونقلت الصحيفة الصهيونية عن الصحفيين الإسرائيليين الذين سافروا الى قطر لتغطية المونديال قولهم إنَّه بعدَ عشرة أيام في قطر نشعر أنَّنا مكروهون وغير مرغوبين هنا.

ووِفق الصحفيين الإسرائيليين الذين أجروا مقابلة مع مواطن قطري بعد أن عرَّفوا عن هويتهم، ردَّ قائلاً: “أردت أن أقول لكم أهلًا وسهلًا، ولكن لا أهلًا ولا سهلًا، إنصرفوا من هنا بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: قناة المنار