10 مفقودين بعد انزلاق تربة في جزيرة إيطالية

لا يزال نحو 10 أشخاص مفقودين حتى اليوم الأحد في جزيرة إيسكيا الإيطالية، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاق للتربة، السبت الماضي، ما تسبب ايضا في وفاة إمرأة.

واجتاحت سيول من الوحول والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة من السبت وغمرت منزلا، جارفة معها سيارات، بعضها حتى البحر.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة امرأة، وقال مسؤول إدارة نابولي، كلاوديو بالومب، إن الضحية تبلغ من العمر 31 عاما، كما أصيب 3 آخرون.

وأعلنت إدارة الإنقاذ أن عددا من الأشخاص الذي أعلن فقدانهم في وقت سابق، عُثر عليهم وهم بخير، من بينهم عائلة لديها رضيع، لكن نحو 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم رجال الإنقاذ، لوكا كاري، قوله: “نخشى أن يكون هناك ضحايا آخرون، لكن عدد الضحايا حتى الآن وفاة واحدة”.

وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب استمرار الأمطار والرياح القوية، وهو ما أخر أيضا وصول العبارات ومعها تعزيزات من البر الرئيسي.

المصدر: وكالات