اللواء سلامي : سندفن مخططات استهداف إيران كما دفنا مخططات الولايات المتحدة و” إسرائيل ” في السابق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 27 2022 - 10:00

اللواء سلامي : سندفن مخططات استهداف إيران كما دفنا مخططات الولايات المتحدة و” إسرائيل ” في السابق

منذ 14 mins 27 November، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: الميادين

التعليقات

ذات صلة