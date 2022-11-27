اللواء سلامي: أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني والنظام السعودي بدأوا يتدخلون في شؤون بلادنا ونحن عازمون على المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2022 - 09:58
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اللواء سلامي: أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني والنظام السعودي بدأوا يتدخلون في شؤون بلادنا ونحن عازمون على المواجهة
منذ 15 mins
27 November، 2022
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