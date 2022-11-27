مصادر فلسطينية: استهداف حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2022 - 09:58

مصادر فلسطينية: استهداف حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع

منذ 1 ساعة 27 November، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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