الشرطة الأميركية بولاية جورجيا: مقتل شخص واصابة 5 آخرين بإطلاق نار في مدينة أتلانتا بعد وقوع مشادّة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2022 - 09:58

الشرطة الأميركية بولاية جورجيا: مقتل شخص واصابة 5 آخرين بإطلاق نار في مدينة أتلانتا بعد وقوع مشادّة

منذ 1 ساعة 27 November، 2022
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