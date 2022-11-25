“تجمع العلماء”: للتوافق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

دعا “تجمع العلماء المسلمين” الجمعة “رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعمل على قيادة استشارات جانبية مع الأفرقاء كافة وصولا الى توافق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وتابع “من غير المجدي إطالة أمد الفراغ في بلد يُعاني انهيارا كاملا على المستويات كافة”، واضاف “من المعيب أن نبقى ننتظر التدخلات الخارجية لفرض حلول علينا بينما من الممكن أن نتحاور فيما بيننا للوصول إلى الحل الأفضل للمأزق الذي يُعانيه البلد”.

وقال التجمع “من المؤسف أن تتخذ الحكومة قراراً بزيادة سعر ساعات التغذية قبل أن يرى المواطن أن هذه الكهرباء قد عادت إلى التغذية ولو ضمن الساعات التي تتحدث عنها الحكومة”، وتابع “لذلك فإننا ندعو الحكومة إلى عدم اعتماد التسعيرة الجديدة إلا بعد أن تنتظم التغذية لفترة معقولة يستغني فيها المواطن عن المولدات الخاصة ويعتمد على كهرباء الدولة فيستطيع دفع التسعيرة الجديدة”.

من جهة ثانية، هنأ التجمع “الأستاذ فيصل كرامي على إعلان نيابته في المجلس الدستوري”، وقال “كنا على يقين أنه كان من الناجحين ولكن هناك من أراد منع وصوله إلى الندوة البرلمانية، غير أن الحق عاد الى أصحابه، فندعو له بالتوفيق والنجاح في مسيرته البرلمانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام