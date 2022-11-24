السيد رئيسي: الشعب الايراني افشل مؤامرات الاعداء على مدى 43 عاما

أشاد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي بصمود الشعب الايراني وحضوره في الساحة. وقال ان الشعب الايراني افشل جميع مؤامرات الاعداء على مر 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية.

وأكد السيد رئيسي اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة اسلامشهر جنوب غرب العاصمة، ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لاهميتها في البلاد وفي المنطقة.

واضاف ان ما جعل مساعي العدو فاشلة غم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الايراني، هو حضور الشعب وثقافته و فكره و اعتقاده مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الاعداء.

وتابع ان العدو بات استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الاواصر الثقافية بين مختلف الاقوام لضمان التعايش السلمي.

وقال ان سماحة الإمام السيد علي الخامنئي صرح بان من يحب ايران عليه ان يبعث الامل ومن زرع اليأس لا يحب البلاد لان اليوم صيانة البلاد رهن على بث الامل في الوطن.

المصدر: وكالة ارنا