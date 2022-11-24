النائب جميل السيد: أقاطع جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لعدم الجدوى من حضورها في انتظار توافر الظروف الجدية لانتخاب رئيس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2022 - 12:38

النائب جميل السيد: أقاطع جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لعدم الجدوى من حضورها في انتظار توافر الظروف الجدية لانتخاب رئيس

منذ 1 ساعة 24 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة