أشاد حزب الله” بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، ويبارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات ‏المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة”. ‏

وفي بيان له رأى الحزب انه” في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه وإرهابه”. ‏

وتابع البيان”إن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما”.‏

وختم”إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر”. ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية