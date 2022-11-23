معلومات المنار: وزارة الطاقة انجزت المناقصة لشراء الفيول والغاز اويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 23 2022 - 17:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
اعلام العدو: مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 30 آخرين على الأقل في انفجارين متزامنين في القدس المحتلة
اعلام العدو: العبوتان في تفجيري القدس متشابهتان وقد تم تفعيلهما عن بعد من خلال هاتف محمول
اعلام العدو: عشرات البلاغات من المستوطنين عن أجسام مشبوهة في شوارع القدس
سلطات العدو تعلن أعلى درجات الإستنفار ووزير الحرب بيني غانتس يجري تقييما للأوضاع بمشاركة أجهزته الأمنية
اعلام العدو: رئيس اركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي يقطع زيارته للولايات المتحدة الاميركية بسبب التوترات الامنية
البيت الابيض يندد بالعملية في القدس ويعرض على الكيان الصهيوني كل اشكال المساعدة للتحقيق في الهجوم
حركة حماس: العملية البطولية النوعية في القدس المحتلة هي نتاج جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى
حركة الجهاد الإسلامي: عملية القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على ممارسات الإحتلال الإجرامية بحق شعبنا
حركة فتح الإنتفاضة تبارك عملية القدس النوعية وتؤكد أنها تأتي في سياق مقاومة الإحتلال
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية القدس رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح باستمرار الإرهاب الصهيوني
حركة انصار الله المقاومة الإسلامية الفلسطينية تبارك عملية القدس: لتصاعد العمل المقاوم حتى دحر الإحتلال
الجبهة الديمقراطية: عملية القدس تطور نوعي في أداء المقاومة وتحول مهم في استراتيجية الفعل المقاوم
نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 750 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري
الرئيس بري دعا الى جلسة للجان المشتركة في 29 و30 من الشهر الحالي
وزير المالية يوسف الخليل: اعتماد دولار الـ15 ألف ليرة بالنسبة للرسوم والضرائب على السلع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022
السفير السوري في لبنان: ننسق لعودة النازحين ونحذر من أدوار غير نظيفة لبعض من يحمل عناوين أممية
أردوغان: من الممكن أن ألتقي مع الرئيس بشار الأسد وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية
الرئيس الإيراني: زعزعة أمن البلاد خط أحمر والأعداء يشنون حربا مركبة تستهدف ثقة المجتمع بالحكومة الإيرانية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: لقد فشلت مؤامرة اثارة حرب إرهابية وتجزئة إيران
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: سيتم اتخاذ الخطوات للقاء الرئيسين المصري والسوري عاجلا او آجلا تبعا للظرف الانسب
عمدة كييف لا يستبعد احتمال إجلاء جزء من سكان المدينة في الشتاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
البرلمان الأوروبي يصوت على اعلان روسيا "دولة راعية للارهاب" بأغلبية 494 صوتا
معلومات المنار: وزارة الطاقة انجزت المناقصة لشراء الفيول والغاز اويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان
منذ 1 ساعة
23 November، 2022
التعليقات
ذات صلة
حدث اليوم | مقتل مستوطن و22 إصابة في عمليتي تفجير قرب محطة حافلات بالقدس
صباح المقاومة.. صباح فلسطين
حزب الله بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون
حزب الله يرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو
حزب الله يشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}