معلومات المنار: وزارة الطاقة انجزت المناقصة لشراء الفيول والغاز اويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2022 - 17:06

معلومات المنار: وزارة الطاقة انجزت المناقصة لشراء الفيول والغاز اويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان

منذ 1 ساعة 23 November، 2022
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