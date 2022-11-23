ميقاتي التقى النائبين فياض وشري

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي النائبين أمين شري وعلي فياض وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية والاقتصادية.

وقال النائب فياض بعد اللقاء انه “جرى البحث في موضوعين، الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية وتم الإتفاق مع دولة الرئيس على المضي في تنفيذ القانون الذي صدر عن المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يصر الى إدخالهم الى الملاك، وهذه مشكلة متفاقمة منذ العام 2018”.

اضاف: “ثانيا، بحثنا في المبالغ المالية التي أقرت للجامعة اللبنانية في موازنة العام 2022 وما قبلها، وأقصد 122 مليار ليرة لبنانية لزيادة ساعات التعاقد والمدربين، و500 مليار لتغذية ميزانية الجامعة، وتم الإتفاق على تحريك هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “أبلغني دولة الرئيس بأنه جرت إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي وان مشروع قانون استعادة التوازن المالي هو في مرحلته الأخيرة وفي طريقه الى التحويل إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أنه صار هناك امكانية في مجلس النواب لمناقشة “الكابيتال كونترول” وهذين المشروعين في الوقت ذاته، ما يسهل برأينا النقاش ويضيء على بعض الحقائق التي كانت غامضة أو غير واضحة في الفترة الماضية”.

واعلن فياض انه ابلغ ميقاتي “بأننا في”كتلة الوفاء المقاومة”مهتمون اهتماما استثنائيا في مسار الإصلاح المالي والإقتصادي، وبالتالي لدينا ملاحظاتنا وتصوراتنا تجاه هذه المشروعات لكن على قاعدة العمل ما أمكن على التعجيل في إصدار هذه التشريعات ووضع المعالجة المالية والاقتصادية على سكة الحلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام