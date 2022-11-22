بعد جلسة متقلبة.. النفط يصعد عقب تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف بعد جلسة شديدة التقلب أمس، والتي انتهت بانخفاض طفيف على الرغم من أن الأسعار سجلت انخفاضا بنسبة 5% في الجلسة.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يناير المقبل في بورصة لندن بنسبة 0.46% إلى 87.85 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد انخفضت أمس بنسبة 0.2% إلى 87.45 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير 2022 بنسبة 0.35% إلى 80.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود في الجلسة السابقة بمقدار 0.07 دولار إلى 80.04 دولار للبرميل.

وأمس نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مناقشة المملكة مع منتجي “أوبك+” زيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أن التحالف لا يناقش أي قرارات قبل الاجتماعات.

وكانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في شهور أمس الاثنين، بعد أن نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا يشير إلى أن “أوبك” تناقش زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز