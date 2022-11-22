ميقاتي: كلنا أمل بأن يتعاون السادة النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد إيذانا بمرحلة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 11:36

ميقاتي: كلنا أمل بأن يتعاون السادة النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد إيذانا بمرحلة جديدة

منذ 2 ساعة 22 November، 2022
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