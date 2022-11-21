الوكالة الوطنية للإعلام :مودع اقتحم بنك” البركة” في منطقة الملّا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 16:34
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حرس الثورة الإيراني: تدمير عدد من منشآت ومعسكرات الجماعات الانفصالية الإجرامية في كردستان العراق بصواريخ وطائرات مسيّرة
حرس الثورة الإيراني: تكبيد الجماعات الانفصالية الإجرامية خسائر فادحة بعد تدمير مقراتها في 3 مناطق بإقليم كردستان
الخارجية الإيرانية: ينبغي أن لا تسمح أربيل لانفصاليين بتصدير السلاح الى مثيري الشغب في إيران لزعزعة الاستقرار
الخارجية الإيرانية: على بغداد وأربيل العمل بمسؤوليتهما تجاه حقنا في ضمان أمن الحدود
نائب الأمين العام لحزب الله: ما يجري في إيران من المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية عنف وإجرام
الشيخ نعيم قاسم: كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا
استشهاد الفتى محمود السعدي واصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد محاصرتها منزل الشاب راتب البالي في مدينة جنين
كتيبة جنين تستهدف آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة أثناء انسحابها من حي الهدف في جنين
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات العدو الموجودة على مفرق كفيرت جنوب مدينة جنين
مراسل المنار: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز باتجاه رعاة الأغنام شرق البريج وسط قطاع غزة
الرئيس نبيه بري في ذكرى الاستقلال: كي لا يتحول الاستقلال الى ذكرى يجب أن يبقى نهج حياة وفعل يومي لإرادة وطنية موحدة
قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة عيد الاستقلال: حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا ولن نسمح بأي مسّ بالسلم الأهلي
العماد جوزاف عون: ملف ترسيم الحدود البحرية يمثل بارقة أمل للبنان وخطوة مهمة على طريق تعافيه من أزمته الحالية
اللواء عباس إبراهيم يدعو العسكريين في ذكرى الاستقلال للبقاء على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات
المدير العام لأمن الدولة: الشغور في بعض المؤسسات السياسية لا يعني البتة شغوراً في الأمن الذي يشكل ركيزة وجود الأوطان
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في ذكرى الاستقلال: الاستقلال لن يكون ناجزاً ما لم نتخلص من ضغوط الأعداء
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن يقنعنا أحد برئيس يكون عبداً وخادماً للذين يحضنون العدو الإسرائيلي ويدعمونه
المكتب السياسي لأمل: لا بدّ من العودة الى فتح أبواب الاتصال بين الفرقاء السياسيين وصولا الى تفاهم يسهل انتخاب الرئيس
الرئيس نجيب ميقاتي: اتفقنا مع برنامج الأغذية العالمي على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار للسنوات الـ3 المقبلة
مدير برنامج الغذاء العالمي يعلن تقديم مساعدات فنية وعينية ونقدية لبعض المزارعين للتركيز على زراعة القمح في لبنان
مودع يقتحم بنك البركة في منطقة الحمرا ببيروت ويطالب بالحصول على وديعته البالغة 132 ألف دولار
الرئيس التركي: العملية العسكرية شمال سوريا والعراق لن تقتصر على الغارات الجوية وسنجري نقاشات بشأن مشاركة قوات برية فيها
مصادر سورية: الجيش السوري يستهدف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تحركات المسلحين في مناطق بريفي إدلب الجنوبي والشرقي
الخارجية الإيرانية: شنّ أي عدوان على سوريا او انتهاك سيادتها او وحدة أراضيها يمثل خرقا صارخا ومدانا للقوانين الدولية
الدفاع الروسية تعلن إيقاف وحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد تجاه جنوب دونيتسك
قطر توقع مع الصين أطول عقد لبيع الغاز المسال في العالم لمدة 27 عاما
اندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب العاصمة جاكارتا الى 44 قتيلا
كازاخستان: إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيساً للجمهورية
الوكالة الوطنية للإعلام :مودع اقتحم بنك” البركة” في منطقة الملّا
منذ 2 ساعة
21 November، 2022
بنك البركة
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