بوتين: كلمة البطريرك كيريل الحكيمة تعزز تماسك المجتمع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقيمة الكلمة الحكيمة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، لأنها تعمل على توطيد وتعزيز المجتمع الروسي.

وأضاف الرئيس بوتين، في تهنئته لبطريرك موسكو وعموم روسيا بمناسبة عيد ميلاده”تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادكم. في منصب راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تقومون بتوجيه جهودكم نحو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية في المجتمع، وتنسيق العلاقات بين الأديان والأعراق، وتحسين التعاون بين الكنيسة والدولة. وتعمل كلمتكم الرعوية الحكيمة على توحيد الشعب ودعم الناس في أوقات المحن الصعبة”.

وتمنى الرئيس بوتين للبطريرك كيريل الصحة والروح الطيبة والعمر الطويل.

ويشار إلى أن البطريرك كيريل يحتفل في 20 نوفمبر بعيد ميلاده الـ76.

ولد البطريرك كيريل (واسمه في العالم المدني- فلاديمير غوندياييف) في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1946 في لينينغراد (بطرسبورغ حاليا).

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية