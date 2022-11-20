قصة دخول الإسلام إلى روسيا

تتزامن فعاليات الدورة العشرين لمسابقة موسكو الدولية المقامة حاليا في العاصمة الروسية، مع الاحتفال بمرور 1100 لاعتماد بُلغار الفولغا الإسلام كدين للدولة. كيف وصل الإسلام إلى هذه الأراضي؟ لماذا انتشر وأصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الشعب التتاري.

روسيا هي الدولة الأكبر في العالم من حيث المساحة، فأراضيها تقع في قارتي أوروبا وآسيا، وتبلغ مساحتها نحو سبعة عشر 17 مليون كيلومتراٍ مربعٍا. وتمتلك أطول امتدادٍ للحدود الدولية في العالم، حيث تتجاور بحدودها مع عشرين 20 دولة. وتتميز روسيا بأنها دولة فيدرالية متعددة الجنسيات، وذات ثقافةٍ عريقةٍ، وتعليمٍ واقتصادٍ وصناعةٍ متطورةٍ. ويتشكل مجتمعها من نحو 160 جماعة عرقية. وعدد سكانها حوالى 143 مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث المساحة، وتتباين تقديرات عدد المسلمين تباينا كبيرا، فتقول بعض الاحصاءات إنهم 15 مليونا، وتتحدث أخرى عن 25 مليونا. لكن الثابت أنهم يتوزعون على أربعين اثنية مختلفة، وتعيش الأكثرية الساحقة منهم في منطقة الفولغا، الأورال، القوقاز، موسكو، سان بطرس برغ، وغرب سيبريا.

وإذا كان المسلمون، والمسيحيون في روسيا قد عانوا من انعكاس وتأثيرات بعض الأيدلوجيات على حياتهم الدينية، فإن الجميع في عهد الرئيس فلاديمير بوتين يتمتعون بحريات كاملة في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، وجدير هنا أن نذكر تصريحات الرئيس الروسي التي أكدها مرارا، وقال فيها: إن الاسلام عنصر هام من الثقافة الروسية، إنه عنصر بارز من الكود الثقافي الروسي وجزء لا يتجزأ من التاريخ الروسي.. من الضروري رفع صوت المسلمين الروس على الساحة الدولية وفي المجتمع الإسلامي العالمي.. ولمواجهة تحديات العصر بنجاح، يجب قبل كل شيء ضمان سمعة عالية لرجال الدين المسلمين وللمدرسة الدينية الإسلامية الروسية.

يقول مفتي روسيا راوي عين الدين في تصريحات سابقة: إن المسلمين الروس يتمتعون بحرياتهم الدينية، ويعيشون بتناغم مع أطياف المجتمع الروسي، ويقول إن عدد المسلمين في روسيا يتزايد لسببين، أولهما ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين، والثاني هو وصول مسلمين من آسيا الوسطى للعيش في روسيا.

ويضيف عين الدين أن معظم المسلمين يعيشون في منطقة موسكو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى، مثل سان بطرسبرغ ويكاترينبرغ.

كما يوجد تركيز كبير للمسلمين في المناطق التي كانت فيها دول إسلامية، قبل تشكيل دولة روسيا الاتحادية، مثل تترستان وباشكورتوستان وجمهوريات شمال القوقاز، وفق مفتي روسيا الذي يقول: إن المسلمين في روسيا متسامحون، ويحترمون كل الديانات والطوائف الإسلامية الأخرى، ونحن لا نقسم المسلمين إلى شيعة وسنة فهم جميعا أعضاء في الأمة الإسلامية الموحدة.

والثابت تاريخيا، أن التعايش في ود وسلام لم يكن سمة مقتصرة فقط على التنوع الإسلامي في روسيا، بل إن التاريخ يشهد على حقب تعامل فيها المسلمون في المنطقة مع المسيحيين بتراحم وعقول مستنيرة، تعكس صحيح فهمهم لطبيعة الإسلام السمحة.وينقل المؤرخ البريطاني توماس أرنولد (ت 1348هـ/1930م) في كتابه (الدعوة إلى الإسلام)، خطاب السلطان محمد أوزبِك خان (ت 742هـ/1341م) الذي كان يحكم موسكو وكييف، وضمّنه إلى مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في كييف، وفي الرسالة:

(من (السلطان) أوزبِك إلى أمرائنا، وغيرهم: إن كنيسة بطرس مقدّسةٌ، فلا يحلُ لأحد أن يتعرّض لها، أو لأحد من خدمها أو قساوستها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها، لأنها مقدسة كلها. ومن خالف أمرنا هذا- فهو أثيم أمام الله وجزاؤه منا القتل).

وتعود قصة دخول الإسلام إلى روسيا، وجبال الأورال، إلى أيام الفتح الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قاد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حملته على أذربيجان وأرمينيا، وقد تم توقيع الصلح على يد قائده (عتبة بن فرقد السلمي)، وقاد الحملة الثانية إلى الشرق من البلاد التي توجه إليها حذيفة، (الأحنف بن قيس)، ففتح أراضي الديلم وطبرستان، وأفغانستان.

أما ما يعرف عند المسلمين العرب بمدينة (باب الأبواب) و(ديربند)، فقد فتحها القائد المسلم (سراقة بن عمرو) من دون إراقة دماء، وذلك في العهد العمري سنة (20هـ)، وتحتضن مقبرة باب الأبواب الإسلامية أربعين شهيداً، عرف منهم الصحابيان الجليلان (الربيع بن مَسلمة) وأخوه (عبد الرحمن) رضي الله عنهما، في حروبهم مع الخزر، ويَعتبرُ أهل المدينة المقبرة أرضاً مباركة لضمها لرفاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن معالم المدينة المسجد الذي بناه مَسلَمة بن عبد الملك سنة (115هـ). ولا زالت آثاره باقية بعدما ضربه زلزال أصاب المنطقة مطلع القرن الرابع عشر للميلاد.

وتواصل امتداد الفتح الإسلامي عبر الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري سنة (50هـ- 670م) نهر جيحون وفتح بلاد أوزبكستان، ثم توالت الفتوح، ففتح عبد الله بن زياد بخاري وبيكند سنة (55هـ – 674م) ثم جاء سعيد بن عثمان، ففتح سمرقند، وفي تلك المعركة استشهد الصحابي قثم بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كما فتح موسى بن عبد الله بن خازم، ترمذ (بلد الإمام الترمذي) سنة (70هـ-689م)، ثم جاء بعده قتيبة بن مسلم الباهلي، الذي يعتبره المؤرخون فاتح بلاد ما وراء النهر، وموطد الإسلام فيها، ما بين سنتي (88- 96هـ = 706- 714م)، حيث وصلت جيوشه إلى حدود الصين، والذي أقسم أن يطأ برجليه تراب الصين، ووطد أركان الإسلام بتركستان الغربية وتركمنستان وطاجكستان وقيرغيزيا، أما اعتماد الإسلام كدين للدولة، فلم يتم إلى عبر دخول الإسلام إلى منطقة بلغار في حوض الفولجا.

الإسلام الفولغا

وكما ذكرنا فإن هذا العام 2022 يحمل الذكرى 1100 لاعتماد بُلغار الفولغا الإسلام كدين للدولة.

يقول سماحة المفتي راوي عين الدين: لقد تم إعلان الإسلام دين الدولة في فولغا بلغاريا، (إحدى الدول الواقعة في أراضي روسيا الحالية)، عام 922، أي قبل 66 عاماً من اعتماد المسيحية الأرثوذكسية دينا رسيما لروس كييف).

وبحسب مصادر التاريخ، فقد دخل الإسلام رسمياً إلى هذه المنطقة على يد الرحالة ابن فضلان (أحمد بن العباس بن راشد بن حماد البغدادي 877-960ميلادية)، الذي أرسله الخليفة العباسي المقتدر بالله عام 922 نزولاً عند رغبة وفد من بولغار الفولغاى (أصول التتار الحاليين) الذين زاروا الخليفة في عام 921 وطالبوه بأن يرسل معهم من يعلّم من ورائهم الإسلام وأحكامه، بينما كانوا محاطين بشعوب وقوميات وثنية، من الروس والسلاف وغيرهم من شعوب نهر الفولغا حتى قبل اعتناق القيصر فلاديمير المسيحية واعتمادها في عام 982..

ترك أحمد ابن فضلان للبشرية كتابه المعروف بـ”رحلة ابن فضلان” والذي وصف فيه البلدان التي عبرتها البعثة في طريقها إلى بلاد البلغار والشعوب التي رآها. وحسب “رحلة ابن فضلان”، كان اسم ملك البلغار ألمش بن يلطوار الذي توجه الى الخليفة بطلب ان يرسل اليه من “يفقه في شؤون الدين لكي يعرفه بشرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته.

واليوم، يشكل المسلمون اليوم أغلبية في سبعة أقاليم روسية هي إنغوشيا (نحو 98%)، وفي الشيشان (96%)، وداغستان (94%)، وقبردينو- بلقاريا (70%)، وقره شاي -شركيسيا (63%)، وبشكيريا (63%)، و تتارستان (54%). ويزداد عدد المسلمين في روسيا سنويا، بسبب معدل المواليد المرتفع في الأقاليم التي تقطنها أغلبية مسلمة بالإضافة الى تدفق المهاجرين من دول آسيا الوسطى وأذربيجان الى الأراضي الروسية.

المصدر: بريد الموقع