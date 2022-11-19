وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 23:38

وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

منذ 43 mins 19 November، 2022
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