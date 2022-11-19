التوافق والمنعة حين يردعان التدخلات…

عند كل مفترق سياسي ودستوري في لبنان تصب على الواقع اللبناني ازمة جديدة في بلد يطفح اساساً بالازمات المختلفة.. فلا مهل دستورية لتشكيل الحكومات ولانتخاب الرئاسات ولا سقوف لتطبيق الخطط ولا حتى لإقرار الموازنات.. وبوجود “وصفة” التوترات الجاهزة من طائفية ومذهبية ومناطقية ومحاصصة ومصالح متناقضة يصبح امتداد امد الازمة وابتعاد الحلول اسهل..

ليست هذه هي العقد فحسب ، اذ اننا قد لا نتفاجأ من موقف اطراف داخلية ترضخ للتدخلات وترضى بإرادات واشنطن التي ثبت انها لا تريد مصلحة لبنان وترضى بانتهاك السيادة سياسياً كون بعضها لم يشكل له انتهاك السيادة عسكريا او حتى الاحتلالات في لبنان سابقاً مشكلة تذكر، بل وصل امر بعضهم الى استحضار التدخلات والاستقواء بالاحتلالات، وهو ما ثبتت مع الوقت رهاناته الخاسرة.

لكن ماذا عن العامل الاساسي في تسعير الازمات في لبنان؟، بات معروفا انه التدخلات الخارجية المتكررة التي لا تترك البلد وشأنه وتعيث خراباً بسيادته لا بل امنه واستقراره، وهي التي تريد استغلال كل منعطف ومرحلة واستحقاق دستوري في تعقيد الاستحقاق واضعاف لبنان والتذكير بالاحقاد والتشجيع على خيارات التحدي والمواجهة السياسية لا التوافق ، طمعا في تثبيت مكاسب وتحصيل شروط، وابقاء لبنان ساحة صراع استراتيجي ونفوذ يسهل فيه تمرير مآربها ومجرى يسيراً يصب في محيط اطماعها التي لا تنضب، وتالياً انتقاما من فشل العديد من الاهداف في المنطقة، التي سعت اليها اميركا وبعض الغرب والكيان الصهيوني بطبيعة الحال. وهكذا بات لبنان في ازماته السياسية والدستورية والاقتصادية اسير التدخلات الغربية المتكررة الوقحة وتلاقيها الرهانات الداخلية والاستقواء.

ولا شك ان هناك توازنات ومعادلات دولية واقليمية وتطورات وهو امر واقع لا يمكن نفيه وتجاهله، لكن السؤال هو حول استمرار انتظار الايحاءات الخارجية في كل شاردة وواردة بينما اثبت لبنان ان لديه عناصر قوة لا سيما مقاومته وتوحده في القرار السياسي والسيادي، بما يجعله قادرا على تحقيق مكاسب سيادية وهو ما ثبت في اكثر من ملف واخره الترسيم البحري، وهو قادر كذلك على التفاهم والمصارحة حول الاستحقاقات الدستورية بمنأى عن الاهداف الاميركية..

لكن البعض لا يصدق او لا يريد ان يصدق ان هناك عناصر قوة قادرة على اثبات السيادة والقرار الحر وانه لو تكاتف اللبنانيون وتوحدوا فهم قادرون على الوقوف بوجه الخطط والرياح الخارجية بل يصر ان يرتبط بالخارج او انتظار ملفات اقليمية من هنا او دولية من هناك . وفي لبنان اطراف سياسية وشخصيات عندما تسمعها تنظّر سياسيا واقتصاديا او عندما تطلع على امكانياتها في ادارة شركات او مصالح خاصة، تقتنع انها ضنينة بالتخطيط السياسي والاقتصادي والقرارات الوطنية ، لكن الخيبة تأتيك عندما ترى البعض لا زال ينتظر قرارا خارجيا من هنا وتدخلا من هناك واوامر من وراء البحار كأنه لم يبلغ سن النضج السياسي.

فإلى متى سيستمر هذا الواقع لا سيما ان لبنان بتراكم ازماته التي باتت كجبال عالية لم يعد لديه خيار سوى اللجوء السريع الى الحلول والخطط وليس له ترف الانتظار ، وهو ما ينطبق على الانتخابات الرئاسية ثم تشكيل الحكومة بحيث ان المبادرة الى حوار وتوافق يبقى أَولى من الاستماع للتدخلات وافساح المجال لها، وهو ما ينطبق ايضا على الحلول الاقتصادية، حيث اصبح لبنان بفعل الهدر والفساد وادارة اذن الاصغاء للخارج بلدا يلتمس العون والمساعدات بينما لو كانت السياسات الاقتصادية والمالية صحيحة مع الحد الادنى على الاقل من الموقف السيادي الموحد الكفيل بمنع تمادي “توصيات” الغرب لكان لبنان درّة الشرق.