طقس دافئ لعدة ايام.. ثم منخفض جوي

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة تؤدي الى طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء وتشتد غزارتها أحيانا حلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 21 درجة، في الداخل من 11 إلى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية إلى شرقية ليلا. سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.