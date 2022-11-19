الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 14:36

الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك

منذ 52 mins 19 November، 2022
أخبار موقع المنار

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