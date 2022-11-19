احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث و8 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 11:44
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سانا: استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر بجروح في عدوان صهيوني جوي على سوريا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية
حركة حماس: الاعتداء الاسرائيلي على سوريا صباح اليوم يجسد الهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة
اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس- كتيبة نابلس: مجاهدونا تمكنوا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
قوات العدو تقتحم حارة الشيخ وسط الخليل بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في منطقة شارع الشهداء
قيادة العمليات المشتركة العراقية تطلق المرحلة الـ8 من عملية الارادة الصلبة ضد ارهابيي "داعش" بمحافظتي نينوى والأنبار
استشهاد 4 جنود عراقيين في إعتداء إرهابي على ثكنة عسكرية في كركوك
وسائل إعلام عراقية: القوات الامنية تعلن حالة الاستنفار القصوى على أطراف كركوك بعد الاعتداء الارهابي في قضاء الدبس
الخارجية الإيرانية: الجرائم الإرهابية التي شهدتها مدن إيذه وأصفهان ومشهد تؤكد الطبيعة الإجرامية لأعداء النظام الإسلامي
الخارجية الإيرانية: التزام الصمت عمداً من قبل المروجين الأجانب للعنف في إيران يحمل رسالة تعزيز الإرهاب في العالم
رئيس كوريا الشمالية: سنرد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً الاثنين لبحث ملف كوريا الشمالية
رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن أرسلت قاذفات استراتيجية للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث و8 جرحى
منذ 3 ساعة
19 November، 2022
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