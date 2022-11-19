احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث و8 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 11:44

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث و8 جرحى

منذ 3 ساعة 19 November، 2022
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