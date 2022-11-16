حركة الامة باركت عملية سلفيت: جزء من رد المقاومة على جرائم الاحتلال

باركت حركة “الأمة” في بيان لها الأربعاء “عملية الطعن والدهس المزدوجة التي نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة مقامة على أراضي مدينة سلفيت بفلسطين المحتلة، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 4 بجروح خطيرة”.

وأكدت الحركة ان “هذه العملية جزء من رد المقاومة على جرائم الاحتلال”، وحيت “الشعب الفلسطيني المجاهد، الذي يسارع للدفاع عن الأرض والمقدسات ويواصل رده على جرائم العدو الصهيوني المحتل”.

وشددت الحركة على أن “المقاومة التي صنعت الانتصارات بفضل مجاهديها وتضحياتهم، قادرة دائما على هزيمة أعدائها”، وتابعت “فهي كما صنعت نصر العام 2000 و2006 وهزمت الإرهاب التكفيري في سورية وفي الجرود، قادرة على مواجهة التحديات ولن تسمح لأعداء لبنان النيل من استقراره ووحدته”، واضاغت “آن للمراهنين على الدعم الأميركي والرجعي العربي أن يستوعبوا الدروس والعبر، فلبنان سيبقى قويا بشعبه وجيشه ومقاومته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام