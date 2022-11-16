رئيس بولندا: لا شيء يشير إلى أن سقوط الصاروخ على أراضينا كان هجوما مقصودا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 14:44

رئيس بولندا: لا شيء يشير إلى أن سقوط الصاروخ على أراضينا كان هجوما مقصودا (روسيا اليوم)

منذ 38 mins 16 November، 2022
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