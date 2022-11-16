رئيس بولندا: لا شيء يشير إلى أن سقوط الصاروخ على أراضينا كان هجوما مقصودا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 14:44
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رئيس بولندا: لا شيء يشير إلى أن سقوط الصاروخ على أراضينا كان هجوما مقصودا (روسيا اليوم)
منذ 38 mins
16 November، 2022
الحرب في اوكرانيا
بولندا
روسيا
سقوط صاروخ على بولاندا
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