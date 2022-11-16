استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث تواصل الأسواق تقييم إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، كذلك تأخذ في الحسبان تطورات الأحداث بعد سقوط صاروخ ببولندا.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك بنسبة 0.01% إلى 1776.7 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر لمعدن الفضة بنسبة 0.29% إلى 21.58 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداولات.

وتواصل الأسواق في تقييم الخطوات التالية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، حيث من المقرر عقد الاجتماع التالي في منتصف ديسمبر المقبل، وتتوقع الأسواق أن يتباطأ الفدرالي في رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز