مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 15-11-2022

احكمَ سكينَه في قلبِ امنِ العدو، ودهسَ عنجهيةَ قادتِه الجددِ المختالينَ بصهيونيتِهم والمحرضينَ على الشعبِ الفلسطيني ومقدساتِه ..

ضربَ ابنُ الثمانيةَ عشرَ عاماً على ارضِ سلفيت في الضفةِ الغربية، حيثُ ظنَ الصهاينةُ انهم مانعَتُهُم مستوطناتُهم من بأسِ الفدائيين ، فكانَ محمد مراد صوف، مرعباً للصهاينةِ ومربكاً لاجهزتِهم الامنية، عاجَلَهم بسكينِه طعناً، ثُم بسيارةِ احدِ مستوطنيهم دهساً، لتكونَ الحصيلةُ ثلاثةَ قتلى وعدداً من الجرحى اصابةُ بعضِهم حرجة، قبلَ ان يرتقيَ شهيداً على طريقِ التحرير ..

لم تكن يدُ محمد وحدَها التي تُحكِمُ ضربَها، بل معه قلوبُ وعقولُ جميعِ الفلسطينيينَ الذين يواجهونَ موجةً من العدوانيةِ الصهيونيةِ لا سيما في الضفةِ الغربية، ومداهماتٍ واعتقالاتٍ واعداماتٍ شبهَ يوميةٍ لشبانٍ وشاباتٍ فلسطينيين ..

في لبنانَ المعدَمِ الخياراتِ ما دامَ المعنيونَ معتقلينَ لدى الارادةِ الاميركية، فلا جديدَ على المستوى السياسي على مرمى يومينِ من الجلسةِ السادسةِ لانتخابِ رئيس، فيما تَجمعَ نوابٌ كتائبيون وتغييريون ومستقلون كما يُسمُّونَ انفسَهم لبحثِ الازمةِ السياسيةِ وآلياتِ الخروجِ منها، فاختلفوا على الآلياتِ والمخارجِ والاسماء، واتفقوا على التواصلِ للتحضيرِ الى المرحلةِ المقبلة..

مرحلةٌ تشبهُ جلسةَ اللجانِ النيابيةِ اليومَ لبحثِ الكابيتال كونترول، اما اهمُّ المباحثِ التي تهُمُ اللبنانيينَ انَ المتقاعدينَ باتوا قادرينَ على قبضِ رواتبِهم على قلَّتِها ابتداءً من الغد، وانَ الموازنةَ باتت ساريةَ المفعول، ما يعني انَ الزودةَ الموعودةَ والمؤقتةَ للموظفينَ باتت بحكمِ النافذة.

اما البحثُ عن نوافذَ كهربائيةٍ معَ صدِّ الحكومةِ بامرٍ اميركيٍ للابوابِ الايرانيةِ المفتوحة، فانه لا يزالُ دونَ جدوى، واللبنانيون بانتظارِ المواعيدِ المضروبةِ في العاشرِ من الشهرِ المقبل. وابتداءً من شباطَ المقبلِ ستبدأُ كهرباءُ لبنانَ الجبايةَ على اساسِ التسعيرةِ الجديدةِ التي تمَ الاعلانُ عنها رسمياً اليومَ ضمنَ خطةِ الطوارئِ الكهربائية..

في اوكرانيا ازمةٌ كهربائيةٌ قاسيةٌ معَ سعيرِ الحربِ الضارية، فهل يكونُ القفزُ على خطوطِ التوترِ العالي الطريقَ الى حوار؟ فحلفاءُ فلاديمير زالنسكي من اميركيين واوروبيين باتوا يتأوهون في العتمةِ وعلى ابوابِ الصقيعِ القارس ..

المصدر: قناة المنار