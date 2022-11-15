اللجان النيابيّة المشتركة باشرت اليوم بحث مشروعِ الكابيتال كونترول

باشرت اللجانُ النيابيّةُ المشتركةُ اليوم بحث مشروعِ الكابيتال كونترول بعدما كان تأجل البحث فيه عدة مرات بِسببِ استمرارِ بعضِ القِوَى السياسيةِ بِرفضِ مُنَاقَشةِ المشروع.

نائبُ رئيسِ مجلسِ النواب الياس بو صعب اكد أنّ اللجانَ النيابيةَ المشتركةَ ستَستكملُ بشكلٍ أسبوعي مناقشةَ قانونِ الكابيتال كونترول الى حينِ إقرارِه على أن يقررَ رئيسُ مجلسِ النوّاب نبيه بري موعدَ الجلسةِ المقبلة. وأشار الى أنّ التصويتَ على القانونِ سيُظهرُ من يريدُ اقرارَه ومن يرفضُ ذلك.

وأكّد عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ علي فياض من مجلس النواب أنّه مع انتهاءِ النقاشِ في المادّةِ الأولى، يكادُ يكونُ النقاشُ الجدّيُ في قانونِ الكابيتال كونترول قد سَلك. لافتاً إلى أنَ هناكَ إمكانية ًلإدخالِ تحسيناتٍ وتعديلاتٍ جذريةٍ على القانون، من موقعِ الدفاعِ عن أموالِ المودعين.

من جهته قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بعد اجتماع لجنة اللجان المشتركة، لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، إن ما يحصل هو مهزلة، وهناك تعمد في عدم إقرار المشروع، خدمة للمصارف.

وتابع : لا يزال قسم كبير من المصارف يجري تحويلات استنسابية إلى الخارج حتى يومنا هذا، بحجة أن لا قانون يمنع ذلك. نحن ندعو إلى ضبط التحاويل إلى الخارج وحصرها بحالات معينة.