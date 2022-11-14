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November 14 2022 - 19:44

الاحتلال الاسرائيلي يقتلع مئات أشجار الزيتون في بلدة قراوة بسلفيت

منذ 51 mins 14 November، 2022
الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في بلدة قراوة بسلفيت
الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في بلدة قراوة بسلفيت
عربي وإقليمي - فلسطين

أفادت مصادر فلسطينية ، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت مئات أشجار الزيتون، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالقدس المحتلة.

وذكرت المصادر، أن القوات اقتلعت ما يقارب الألفين شجرة زيتون في بلدة قراوة بني حسان، كما وجرفت 150 دونما من الأراضي الزراعية المستصلحة بالمنطقة وهدمت السلاسل الحجرية فيها.

أغلقت القوات المدججة بالسلاح الطرق المؤدية إلى شرق بلدة قراوة ومنعت دخول المزارعين إليها.

ويحاول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي في بلدة قرواة بني حسان بادعاء أنها “أراضي دولة”، بهدف التوسع الاستيطاني.

المصدر: فلسطين اليوم

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