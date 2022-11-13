غابي ليون للمنار: لم نعلن مواصفات الرئيس بل تقدمنا بورقة تتضمن رؤية التيار لرئاسة الجمهورية

قال الوزير السابق غابي ليون لبرنامج “مع الحدث” على شاشة قناة المنار صباح الأحد إن “رئيس الجمهورية أعاد الاعتبار والقيمة لتوقيع الرئيس هذا ثبته ميشال عون، وهذا لا تراجع عنه، ولو كان على حساب الشغور في سدة الرئاسة لأشهر معدودة”.

وتابع ليون “نحن لم نعلن مواصفات الرئيس بل تقدمنا بورقة تتضمن رؤية التيار لرئاسة الجمهورية ومتمسكون بها، ومنها مكافحة الفساد، الشراكة في الحكم، قوة لبنان”، واضاف “رغم ان لا صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية الا ان لدية نظرة ورؤية إلى هذه القضايا”، وسأل “هل نريد رئيسا للجمهورية يفرط بقوة لبنان؟ المقاومة قوة للبنان”.

واعتبر ليون “الرئيس نجيب ميقاتي لم تكن لديه النية لتشكيل حكومة”، وتابع “هناك من لم يدع ميشال عون يعمل، وميشال عون لم يتركهم يفعلون ما يريدون أيضا فمنع التمديد للمجلس النيابي وفرض إجراء انتخابات وفق القانون النسبي وأعطى للجميع حقهم في التمثيل النيابي”.

المصدر: قناة المنار