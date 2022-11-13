بايدن: نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية جعلني في موقف أقوى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى، مضيفاً “أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين”.

تصريحات بايدن جاءت في بنوم بنه حيث حيث يشارك في قمة “آسيان” مؤكدا بأنه بات في موقع “أقوى”.

وأضاف بعد فوز حققه الديمقراطيون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي “أشعر أنني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين”.

وفي ما يتعلق بلقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، قال بايدن “أعرف شي جين بينغ، وهو يعرفني”، مضيفا أنهما دائما ما كانا يُجريان “محادثات صريحة”. وأضاف بايدن “لدينا القليل جداً من سوء الفهم، علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر”.

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعاً الاثنين للمرة الأولى منذ تسلم بايدن منصب الرئاسة.

الديمقراطيون يحتفظون بتفوقهم في مجلس الشيوخ بعد فوزهم في نيفادا

هذا وفاز الحزب الديمقراطي بمقعد ولاية نيفادا، وهو ما كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. وتمت إعادة انتخاب الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، في نيفادا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعني أن الديمقراطيين فازوا بـ 50 مقعداً.

وبحسب توقعات مركز إديسون ريسيرش، يعد ذلك انتصارا لما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنتهي في العام 2024. كذلك قلص الديمقراطيون الفارق بينهم وبين الجمهوريين في نتائج انتخابات مجلس النواب بحصولهم حتى الآن على 204 مقابل 211.

أُجريت الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم حسم النتائج النهائية.

المصدر: روسيا اليوم