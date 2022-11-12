مسلسل أخطاء وعثرات بايدن مستمر.. الرئيس الأمريكي يشكر قيادة كولومبيا بدلا من كمبوديا

ما زال مسلسل أخطاء وعثرات الرئيس الأمريكي جو بايد البالغ من العمر 80 عاما مستمرا، حيث خلط السبت بين كولومبيا وكمبوديا خلال المشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.

وقال بايدن لدى افتتاحه قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين “أودّ أن أشكر رئيس الوزراء على قيادة كولومبيا في رئاسة آسيان”.

وتبدو كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية، حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأمريكي الذي ارتكب الخطأ نفسه خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.

وقال للصحافيين إنه “يتوجه إلى كولومبيا” قبل أن يصحح خطأه سريعا، مضيفا “أريد أن أقول كمبوديا”.

ويشتهر بايدن، الذي سيبلغ الثمانين هذا الشهر، بأخطائه العديدة منذ تبوئه منصب الرئاسة الأميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية