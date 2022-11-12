وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تفقد العسكريين على الحدود الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2022 - 20:20

وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تفقد العسكريين على الحدود الشرقية

منذ 1 ساعة 12 November، 2022
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