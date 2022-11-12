ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيف قيود كورونا في الصين

أظهرت بيانات الأسواق أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 2% بفعل قرار السلطات الصينية تخفيف القيود الخاصة بمحاربة وباء فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يناير المقبل سجلت ارتفاعا نسبته 1.96% حتى الساعة 21:04 مساء الجمعة بتوقيت موسكو، لتصل إلى 95.51 دولار للبرميل الواحد.

وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس المتوسط (WTI) لشهر ديسمبر ترتفع بنسبة 2.29%، لتصل إلى 88.45 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من ذلك يشير المحللون إلى أنه بحصيلة الأسبوع قد تنخفض أسعار النفط بنسبة ما بين 3 و4%، حيث كانت الأسواق قلقة إزاء سياسة “صفر التسامح” الصينية تجاه فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم