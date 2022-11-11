السيد نصر الله رداً على كلام باربرا ليف: انتم اللعنة وانتم الطاعون

علق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على كلام نائبة وزير الخارجية الاميركي التي تحدثت عن التخلص من “لعنة” او “وباء” حزب الله: انتم اللعنة والطاعون الذي جاء الى بلدنا والمقاومة التي يمثل حزب الله فيها فصيلا اساسيا هو الذي ازال هذه اللعنة وطرد هذا الطاعون من لبنان. اضاف السيد نصر الله: الولايات المتحدة تمنع أي دولة من مساعدة لبنان وإذا كان لدى دولة الشجاعة بالخروج عن الحصار الأميركي لمساعدة لبنان فتقوم الولايات المتحدة بمنع الحكومة من قبولها.

وتابع السيد نصر الله: نقول لها من اللعنة؟ الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان ولكن برعاية من وبدعم من؟ بعد ال2000 تدمير المنطقة بالحروب من افغانستان الى العراق الى حرب تموز عملكم المباشر، وانتم الطاعون والوباء واللعنة وشعوب منطقتنا واجهوا هذا الوباء ومنهم حزب الله. وقال سماحته : الوباء الاميركي تخرجه من الباب يعود من الشباك يتسلل من جديد لان لا حدود لأطماعه واهدافه.