السيد نصر الله: المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 والتي قاتلت بالسياسة والعسكر في ال2006 كانت مطمئنة في ظهرها لأن الرئيس لحود لن يطعنها أو يتركها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 19:36

السيد نصر الله: المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 والتي قاتلت بالسياسة والعسكر في ال2006 كانت مطمئنة في ظهرها لأن الرئيس لحود لن يطعنها أو يتركها

منذ 3 ساعة 11 November، 2022
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